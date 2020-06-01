Ребенок в Челябинской области получил подарок от депутата

15:16 | 30.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Анатолий Литовченко, депутат Государственной Думы от Челябинской области, осуществил мечту юного жителя поселка Бектыш Еткульского района. Ребенок мечтал о новом велосипеде.



О желании подростка парламентарий узнал из блога 10-летнего Ильи Важенина. Ребенок написал о тяжелом финансовом положении семьи – его вместе с полуторагодовалым братом воспитывает мама, и она не в состоянии позволить себе такую дорогую покупку. Поэтому Илья поделился мыслями о том, что он не верит в Деда Мороза, раздающего подарки. Зато он верит в добрых людей, которые в состоянии сотворить чудо. И народный избранник решил сам совершить подобное чудо – он купил велосипед и доставил его домой подростку. После этого депутат с помощниками и с участием самого Ильи собрали велосипед.



Анатолий Литовченко так охарактеризовал свой поступок: «Отличный парень растет, мне нравится его настрой, забота о родных. Но ему самому нужна помощь. Илья занимался боксом, но у него обнаружилось серьезное заболевание сердца. Врачи рекомендовали побольше прогулок и легкие нагрузки. Поэтому велосипед - самое то, просто необходим для здоровья».



© «Вечерние ведомости»