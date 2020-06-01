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Челябинск: новости дня


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16:31 | 18.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

РМК оказал помощь 30 тысячам семей в Челябинской области

Благотворительный фонд Русской медной компании подвел промежуточные итоги своей благотворительной акции, реализуемой на территории Челябинской области. За неполные два месяца помощь была оказана более чем тридцати тысячам семей южноуральцев.

Эта акция стартовала 24 апреля. В её ходе волонтеры занялись выдачей продуктовых наборов многодетным семьям и тем, кто в результате пандемии оказался в сложной жизненной ситуации. Продовольственный набор весит восемь килограмм и насчитывает 14 наименований бакалеи, консервов и кондитерских изделий. Особенностью стало то, что при закупке продуктов фонд отдает предпочтение местным производителям. Каждую неделю на сортировочном пункте, находящемся в Челябинске, формируется около пяти тысяч наборов, которые затем отправляются к своим конечным получателям.

2 июня челябинскую площадку Благотворительного фонда посетили супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и первый замгубернатора Ирина Гехт. Они поблагодарили сотрудников РМК и волонтеров за их активную помощь, а также отметили большую важность этой инициативы для региона.

© «Вечерние ведомости»

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