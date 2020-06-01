РМК выделила 4,4 миллиона рублей на поддержку детских проектов

17:23 | 16.06.2020

Русская медная компания выделила 4,4 миллиона рублей на поддержку детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему».



Как сообщает пресс-служба компании, в этом году в нем приняли участие школьники из Челябинской и Оренбургской областей. По условиям конкурса участники предлагают на суд организаторов свои идеи по улучшению качества городской среды и решению актуальных проблем территорий. Жюри конкурса, в состав которого входят представители предприятий, администраций муниципальных образований и РМК, оценивают степень проработки проектов и их практическую пользу для местных жителей. Авторы лучших идей получают средства на реализацию проектов. В этом году компания профинансирует 9 проектов.



Защиту проектов конкурса «Измени свой город к лучшему» провели в онлайн-режиме, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции и обезопасить участников. Как отметили в оргкомитете, конкурсанты смогли адаптироваться к новому формату, более того, качество проработки проектов в сравнении с прошлым годом выросло.



- Приятно видеть, как основательно, ответственно ребята подходят к участию в этом конкурсе. Он не только помогает развивать территории, самое главное – конкурс дает ребятам возможность приобрести полезные навыки, которые им пригодятся во взрослой жизни. Это разработка и управление проектами, публичные выступления, составление технико-экономического обоснования и многое другое, - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

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