РМК продолжает помогать продуктами пострадавшим от пандемии челябинцам

11:50 | 3.06.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Программа помощи семьям, оказавшимся в сложной ситуации из пандемии COVID-19, коснулась почти двадцати тысяч семей, проживающих в Челябинской области. Эта программа, предусматривающая выдачу продуктовых наборов, была запущена Русской медной компанией.



Этот проект был запущен более месяца назад - первая партия продуктов, состоявшая из 1350 коробок, поступила на челябинский склад ещё 24 апреля. В продуктовый набор входит 14 наименований достаточно обширного ассортимента: кондитерские изделия, консервы и бакалея. Волонтеры, которые занимаются формированием наборов и их раздачей, каждую неделю комплектуют 4,7 тысяч готовых к выдаче упаковок. Каждая коробка с продуктами весит 8 килограмм. Сам пункт по сортировке продуктов был организован при Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени А.В. Яковлева. Под программу помощи, осуществляемую благотворительным фондом РМК, попадают многодетные семьи, а также те, кто из-за пандемии потерял работу, оставшись без средств к существованию. Отмечается, что ещё на этой неделе нуждающимся будет передано ещё 3,8 тысяч коробок с помощью.



На днях этот сортировочный пункт посетили первый заместитель губернатора области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер. Они высоко оценили предлагаемую гражданам помощь. Ирина Гехт заявила: «Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи. Работа идет в режиме горячей линии. Такие акции помогают поддержать всех».



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