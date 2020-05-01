Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»

17:56 | 28.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

За время пандемии множество работников перешли на новый режим работы, дистанционный. Сейчас в России насчитывается более пяти миллионов людей, работающих таким образом. В связи с этим назрели изменения в трудовом законодательстве, и партия «Единая Россия» подготовила в него необходимые поправки. Об этом заявил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



По его словам, подготовленные поправки должны сначала получить экспертную оценку в Российском союзе предпринимателей и промышленников, а также в Федерации независимых профсоюзов. Помимо этого общественными приемными «Единой России» ведется опрос общественного мнения по нарушению трудовых прав. В результате этого в итоговые поправки будут внесены необходимые изменения. Пока что в них предполагается, что сотрудники на «удаленке» смогут самостоятельно выстраивать свой график, с четким расписанием взаимодействия с работодателем. Также предусматривается, что все сверхурочные работы должны быть только с согласия самого работника, и должны быть дополнительно оплачиваемы. Все это отрегулирует время работы и отдыха сотрудников, занимающихся дистанционным трудом.



По словам Анатолия Литовченко, все эти поправки являются очень важными и своевременными. «Предпосылки ко всему этому были и ранее, но кризис существенно ускорил все эти процессы. Режим дистанционной работы существенно изменит работу большинства отраслей экономики», - заявил парламентарий.



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