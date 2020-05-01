Анатолий Литовченко высоко оценил действия властей во время пандемии

16:04 | 27.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко заявил, что стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 в регионе – прямая заслуга областного правительства. При этом удалось дополнительно решить ещё одну задачу – сохранить экономику.



«Благодаря стратегии, адекватной угрозам, области удалось решить две главные задачи – остановить эпидемию и «не положить» экономику. Отмечена хорошая тенденция: снижается количество заболевших, есть необходимый свободный коечный фонд. Такие показатели – высокая оценка региональных властей. Система здравоохранения оказалась готова противостоять эпидемии. Сейчас важно благополучие задержать, закрепить», - заявил народный избранник. Также он напомнил, что область перешла к первому этапу снятия ограничений, и в этом она опережает множество регионов.



В качестве примера того, что сделано все необходимое для борьбы с коронавирусом, парламентарий упомянул госпитальную базу в Копейске, которую он посетил ранее. Учреждение полностью готово к массовому наплыву больных, в нем подготовлено 100 коек для пациентов с COVID-19. Весь персонал имеет необходимые средства защиты, материальная база соответствует самым строгим требованиям.



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