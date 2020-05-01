Карабашский детсад получит капитальный ремонт от РМК

16:48 | 26.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Русская медная компания взяла на себя обязательство отремонтировать детский сад №1, находящийся на территории Карабашского городского округа. Этот проект будет реализован в рамках программы по благоустройству города. На программу, выполняемую в течение последующих трех лет, компанией будет потрачено около 800 миллионов рублей.



Ранее РМК отремонтировала в Карабаше уже два детсада. И вот теперь дошла очередь и этого дошкольного учреждения. Здание садика было возведено ещё в 1967 году, и в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Необходимо заменить все коммуникации, электропроводку, обновить фундамент и несущие конструкции. Уже начаты предпроектные работы, призванные подготовить всю необходимую документацию для последующего обновления здания. На то время, пока будет вестись ремонт, воспитанники садика, насчитывающие 150 малышей, будут переведены в другие дошкольные учреждения города. Помимо этого программа предусматривает возведение новых городских объектов: жилого квартала, газовой котельной и плавательного бассейна.



РМК самым серьезным образом занимается социальной и благотворительной работой в местах своего присутствия. Только в Карабаше за последние десять лет компания потратила около полутора миллиардов рублей на эти нужды. Были отремонтированы два детсада и заводской профилакторий, возведен современный спортивный комплекс, произведено благоустройство общественных территорий. Елена Тарасова, директор управления социальной политики РМК, заявила, что все эти работы призваны повысить качество городской среды. Так сотрудники компании получат необходимый комфорт для своей жизни, которая должна соответствовать уровню производства.



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