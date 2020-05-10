Челябинск: новости дня
11:58 | 9.05.2020
Анатолий Литовченко: «День Победы никто не сможет отменить»
Он напомнил, что великий праздник страна отмечает в особых условиях: большинство мероприятий пройдёт не по улицам городов, а в режиме онлайн.
«Наш День Победы никто никогда не сможет отменить. Ведь это истинно народный праздник, торжественный и гордый, скорбный и очень тёплый, личный. Он дорог каждой семье, где чествуют родных и близких, переживших войну, вспоминают тех, кто погиб, пропал без вести. Все они навеки с нами, в каждом новом дне, который оплачен их мужеством, их жизнью», - подчеркнул Литовченко.
Депутат Госдумы рассказал о своем дяде, гвардии лейтенанте, командире взвода стрелкового полка Литовченко Иване Степановиче: «Он воевал на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в Витебской наступательной операции. Погиб 5 февраля 1944 года при освобождении белорусской деревни Ворошилово в 959-й день войны».
«Мы преклоняемся перед доблестью и силой духа ветеранов. Перед каждым фронтовиком, тружеником тыла, перед теми, кто испытал горести войны, кто с такой стойкостью и верой прошел тяжелейший, суровый и героический путь к Победе», - обратился к поколению победителей депутат.
© «Вечерние ведомости»
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