«Справедливоросс» Дмитрий Сумин передал маски и перчатки в детсады

13:31 | 6.05.2020

Фото Алексея Самаева

В детские сады Копейска были развезены коробки с индивидуальными защитными средствами: перчатками и масками. Организовал это глава копейского отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Сумин.



По словам Сумина, это было сделано из-за нехватки таких средств. В первую очередь подобная помощь оказывается учреждениям здравоохранения. Но детсады также продолжают свою работу, в них работают дежурные группы. Воспитатели уже давно пользуются самостоятельно изготовленными масками из-за их нехватки в аптеках. Активисты партии постоянно мониторят ситуацию в городских организациях, и своевременно отреагировали на выявленную проблему.



Защитные средства были приобретены на финансы, выделенные Благотворительным фондом Валерия Гартунга, ещё одного справоросса. Сам Гартунг по этому поводу заявил: «Оглянитесь вокруг – всегда найдутся люди, которым тяжелее, чем вам. Помогайте по возможности! Это в русской традиции – помогать ближнему, и сейчас тот самый момент, когда нужно это сделать.



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