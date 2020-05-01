РМК присоединилась к акции «Щедрый вторник»

12:29 | 6.05.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

В целом ряде стран прошла внеочередная благотворительная акция «Щедрый вторник сейчас». В её рамках Русская медная компания выделила на благотворительность 23,7 млн. рублей. Эти средства направятся на помощь нуждающимся в Челябинской и Свердловской областях.



Цель проведения этой акции – помочь сплотиться в борьбе против пандемии коронавируса государственным учреждениям, бизнесменам, некоммерческим организациям, обычным гражданам. Поэтому большая часть денег была направлена на помощь тем, кто попал из-за эпидемии в тяжелые жизненные обстоятельства. Фонд святой Екатерины, получивший пожертвование от РМК, занимается при помощи добровольцев формированием продуктовых наборов для нуждающихся. В Свердловской и Челябинской областях раздается по три тысячи таких наборов еженедельно. Такая раздача продлится до конца мая. Помимо этого на средства РМК закупят сельхозпродукты для ряда детских учреждений Челябинской области.



Обычно акция «Щедрый вторник» проходит в ноябре более чем в ста странах мира. Она приурочена к Международному дню благотворительности. В России её проводят с 2016 года, и уже со следующего года к ней присоединилась и РМК.



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