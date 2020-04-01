Челябинск: новости дня
13:46 | 30.04.2020
Преимущества и особенности сервиса email-маркетинга
Какими особенностями обладает специальный сервис
Предоставляемый сервис идеально подходит для создания эффективных писем, с помощью которых можно будет активно привлекать потенциальных клиентов. К тому же можно загрузить базу контактов для дальнейшего проведения рассылки по ним. Полезной также окажется умная персонализация, вследствие чего можно обращаться к своим клиентам по имени. Также есть возможность планировать проведение рассылки на самое удобное время. Подобный подход существенно повышает результативность электронной рассылки, с помощью которой можно привлекать потенциальных клиентов для последующего сотрудничества.
Можно ли достигнуть желаемых результатов с помощью электронной рассылки
Посетив сайт mail365.ru, вы можете организовать email-маркетинг с учетом своих пожеланий. Например, можно с легкостью пользоваться базой контактов, чтобы контактировать с максимальным количеством заинтересованных людей. К тому же отмечается высокая доставляемость писем, вследствие чего потенциальные клиенты обязательно ознакомятся с рекламно-информационной рассылкой. Письма в большинстве случаев поступают в папку «Входящие», поэтому они будут прочитаны. Для подписи можно использовать собственный домен, благодаря чему получится существенно улучшить посещаемость ресурса.
При создании электронных писем для рассылки желательно составлять грамотный и увлекательный текст, подбирать тематические изображения. Лишь в этом случае гарантируется привлечение повышенного внимания. Именно от качества созданных писем зависят шансы на привлечение потенциальных клиентов для последующего сотрудничества. Так что если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень, увеличить объемы продаж, тщательно планируйте все свои действия.
© «Вечерние ведомости»
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