На Южном Урале применили новаторский подход к ликвидации свалки

14:39 | 30.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

В Увельском районе Челябинской области продолжаются работы по рекультивации свалки. Особенностью стало то, что на её ликвидацию не тратятся деньги из муниципального бюджета, об этом рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



Парламентарий заявил: «Рекультивация – пример успешного сотрудничества власти и бизнеса. Это сегодня крайне важно для района, который на 80% дотационный. Особенно значимо в нынешние кризисные времена, когда средства нужны на «антивирусные» мероприятия. Рекультивация свалки решает одну из наиболее острых экологических проблем, связанную с пожарами и едким запахом. Должно значительно улучшиться санитарно-эпидемиологическое благополучие всего района».



Данная свалка считается одной из крупнейших в регионе. Твердые коммунальные отходы накапливались на ней в течение 50 лет, и заняли площадь в 70 гектаров. Работы по вывозу мусора на полигон в Полетаево стартовали в начале этого года, и продлятся ещё несколько месяцев.



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