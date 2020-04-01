Анатолий Литовченко призвал помочь предприятиям ЖКХ

13:24 | 28.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Управляющие компании Копейска получили помощь от депутата Госдумы Анатолия Литовченко. Он передал коммунальщикам несколько тысяч защитных масок и перчаток. Также он пообещал, что правительство финансово поддержит организации ЖКХ в это трудное для страны время.



Защитные средства были приобретены парламентарием на личные средства. Он выразил надежду, что эта акция поможет сотрудникам коммунальных служб сохранить свое здоровье. Также народный избранник пообщался с руководством управляющих компаний, и получил от них обращение по поводу необходимости оказания финансовой помощи. В ответ он заверил, что правительством будут приняты все необходимые меры. По его утверждению, в самом ближайшем будущем будет проведено отраслевое совещание, на котором эти вопросы будут подняты. Председателем на нем выступит Владимир Путин.



«Принял решение купить маски и перчатки и раздать их тем, кто по долгу службы больше других вынужден общаться с людьми. Первоочередная проблема – крайне низкая собираемость платежей. Только за месяц в Челябинской области уровень упал на 30%. Управляющие компании терпят убытки. Для разрешения ситуации предлагается ряд мероприятий, в том числе госсубсидии, беспроцентные кредиты, компенсация расходов на обеззараживание домов», - так прокомментировал свою инициативу Анатолий Литовченко.



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