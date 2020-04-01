Челябинск: новости дня
13:24 | 28.04.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Анатолий Литовченко призвал помочь предприятиям ЖКХ
Защитные средства были приобретены парламентарием на личные средства. Он выразил надежду, что эта акция поможет сотрудникам коммунальных служб сохранить свое здоровье. Также народный избранник пообщался с руководством управляющих компаний, и получил от них обращение по поводу необходимости оказания финансовой помощи. В ответ он заверил, что правительством будут приняты все необходимые меры. По его утверждению, в самом ближайшем будущем будет проведено отраслевое совещание, на котором эти вопросы будут подняты. Председателем на нем выступит Владимир Путин.
«Принял решение купить маски и перчатки и раздать их тем, кто по долгу службы больше других вынужден общаться с людьми. Первоочередная проблема – крайне низкая собираемость платежей. Только за месяц в Челябинской области уровень упал на 30%. Управляющие компании терпят убытки. Для разрешения ситуации предлагается ряд мероприятий, в том числе госсубсидии, беспроцентные кредиты, компенсация расходов на обеззараживание домов», - так прокомментировал свою инициативу Анатолий Литовченко.
© «Вечерние ведомости»
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