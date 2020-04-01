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Челябинск: новости дня


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11:22 | 28.04.2020

Фото Дмитрия Куткина

В Челябинске коронавирус не стал помехой для работы нотариусов

Нотариальные конторы в Челябинске по-прежнему ведут прием граждан, несмотря на пандемию COVID-19. Сотрудники этих организаций сумели видоизменить свою деятельность таким образом, чтобы не подвергать себя и своих клиентов излишнему риску. О том, как нотариусы действуют сейчас, рассказал президент Челябинской областной нотариальной палаты Сергей Третьяков.

По его заявлению, работники не только продолжили вести очный прием граждан в своих офисах, но и совершают выезды на дом к тем людям, которые не в состоянии прийти на прием, например инвалидам. Все сотрудники при своей деятельности используют маски, проводят тщательную дезинфекцию помещений, строго соблюдая санитарно-эпидемиологические требования. Произошло даже некоторое увеличение наплыва посетителей, поскольку целый ряд государственных организаций прекратил свою работу либо перешел на дистанционный режим. Люди в некоторых случаях не могут ждать прекращения режима повышенной готовности, поэтому они стали пользоваться услугами нотариусов. Для предотвращения скопления посетителей и для ликвидации очередей офисы перешли на режим предварительной записи. Несмотря на то, что работать сейчас стало во многом сложнее, цена на нотариальные услуги не повысилась. Сергей Третьяков заявил по этому поводу: «Наверное, это единственная сфера, где повышения цен или вообще нет, или оно очень незначительное. В Челябинской деятельности по некоторым действиям в 2020 году получилось незначительное снижение, по некоторым произошло небольшое повышение, а по основным осталось все на уровне 2019 года. Нотариат – это социально-ответственный институт, мы никогда не стремились повышать тарифы. Кроме того, мы предоставляем льготы, предусмотренные федеральным законодательствам, большой категории граждан».

Достаточно активно используется и дистанционный формат работы. Он не стал сюрпризом для нотариальных контор, поскольку сотрудники и до этого успешно пользовались единой информационной базой нотариата. Просто в данный момент чаще приходится взаимодействовать с другими ведомствами, например Росреестром или налоговой службой – это позволяет избавить посетителей от предоставления целого ряда справок и бумажек. Полная версия интервью Сергея Третьякова доступна для прочтения на страницах «Южноуральской панорамы».

© «Вечерние ведомости»

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