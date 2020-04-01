Челябинск: новости дня
16:14 | 22.04.2020
Виды шприцев и игл
Одноразовые
Ниже будут рассмотрены шприцы https://aptstore.ru/catalog/meditsinskie-izdeliya/shpritsy/, которые можно использовать только 1 раз.
Инсулиновые шприцы
Его объем составляет 1 мл, это 100 единиц (ими дозируется количество инсулина). Игла тонкая, как жало у пчелки. Укол практически безболезненный. Людям с сахарным диабетом зачастую приходится самостоятельно делать себе уколы. Стандартный инсулиновый шприц имеет разметку с шагом в 1 единицу, а детский — от 0,5. Для большего удобства, используют шприц-ручку. Несмотря на то, что он считается одноразовым, им можно вводить инсулин до тех пор, пока игла не станет тупой.
Раньше использовались шприцы размером в 40 единиц, но сейчас они практически не встречаются в обиходе.
Шприц Жане
Его объем 150 мл, поэтому он считается самым большим. Используют его для промывания полостей и отсасывание жидкостей. В некоторых случаях с помощью этого шприца делают клизму.
Все, кто смотрел фильм «Кавказская пленница» должны вспомнить картину, в которой Бывалому ставили укол со снотворным большим шприцем. Вот он так и выглядит, но в реальной жизни не используется для подобных целей.
Самоблокирующиеся шприцы
Их особенность заключается в том, что после первой инъекции поршень блокируется, и последующее его использование становится невозможным. Шприц остается только утилизировать. В этом и есть его главная отличительная черта перед другими одноразовыми медицинскими приборами. Самоблокирующиеся шприцы https://aptstore.ru/ предназначены для иммунизации населения, которая обычно имеет масштабный поток людей. Соответственно. Нельзя делать инъекцию одним и тем же шприцем нескольким лицам. Это запрещено.
Многоразовые
Повторное использование допускается только после тщательной дезинфекции.
1. Карпульные шприцы. В основном применяются в стоматологии. С помощью него вводят анестезию при лечении зубов. Также может быть использован для введения иных лекарственных составов, растворов.
2. Шприц-пистолет. Не каждый человек равнодушен к уколам. Принцип его работы достаточно простой: наполненный шприц, поднести к коже и нажать на спусковой крючок.
3. Шприц-дротик. Необходим для введения анестетика больным или иного лекарственного препарата.
В этом обзоре были рассмотрены медицинские шприцы, которые используются в повседневной жизни.
На правах рекламы. Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста.
© «Вечерние ведомости»
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