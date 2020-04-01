РМК увеличила гуманитарную помощь для Челябинской области

15:10 | 22.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Уже в конце этой недели на Урал должна прибыть очередная партия гуманитарного груза для медиков от председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. Половина этого груза, состоящего из средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19, будет направлена в Челябинскую область. А вскоре поступят и 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких.



Вся эта гуманитарная помощь приобретается Фондом святой Екатерины на средства Алтушкина. В приобретении экспресс-тестов принял участие глава УГМК Андрей Козицын, он оплатил половину необходимой суммы. Три партии гуманитарной помощи уже поставлена в Екатеринбург, ещё одна прибудет в конце этой недели. Пятая партия, состоящая из аппаратов ИВЛ, прибудет авиарейсом в начале мая. Все оборудование и инвентарь поступают в областные министерства здравоохранения, и уже оттуда распределяются по больницам.



В состав гуманитарных грузов также входят медицинские маски, костюмы, очки, лицевые щитки, бесконтактные термометры и антисептики. На их закупку и доставку главой РМК Игорем Алтушкиным было потрачено более семи миллионов долларов.



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