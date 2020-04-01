«Стену памяти» в Челябинске дополнят аудиорассказами

15:07 | 20.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой «Интерсвязи»

В Челябинске к 9 мая традиционно будет установлена «Стена памяти». Помимо фотографий, которые вывешиваются на ней ежегодно, в этот раз будут звучать аудиоистории о людях, защищавшими страну с оружием в руках, либо ковавшими победу на заводах.



«Стена памяти» впервые возникла в 2010 году как социально-патриотическая акция, запущенная компанией «Интерсвязь». С тех пор на сайт проекта pomni.is.74.ru было выложено около 150 тысяч фотографий ветеранов войны и труда, и написано около 45 тысяч рассказов, повествующих о их судьбах. В этом году было решено записать эти истории в аудиоформате. Они не только прозвучат на Аллее славы и в радиоэфире, но и будут доступны для прослушивания в интернете. Часть этих историй будет озвучиваться теми, кто решил поддержать этот проект: членами челябинских театральных коллективов и просто известными людьми. Планируется, что будут записаны тысячи таких историй. Время действия акции в этом году позволит звучать им почти два месяца, поскольку «Стена памяти» будет смонтирована уже к 9 мая, и простоит до конца июня. Такой длительный срок запланирован из-за ограничительных мер в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой.



Проект «Стена памяти» неизменно собирает многочисленную аудиторию. Усилия «Интерсвязи» по достоинству были оценены областными властями, поскольку акция неоднократно отмечалась призами в различных конкурсах. Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов заявил: «Рад, что в области есть такой знаковый проект. Он не теряет актуальности, обладает сильнейшим патриотическим эффектом. Он способствует связи поколений, объединяет всех нас чувством гордости и сопричастности к Великой Победе».



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