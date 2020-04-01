РМК занялась защитой челябинских медиков от коронавируса

16:35 | 17.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

В условиях распространения вируса COVID-19 Русская медная компания выделила целую партию защитных средств для оснащения ими медицинских учреждений Челябинской области. В список поставленных изделий входят маски, костюмы, очки, перчатки, антисептические средства и многое другое.



Первая партия из этой гуманитарной помощи пришла в область уже 4 апреля. В дальнейшем этот груз распределяется по учреждениям здравоохранения решением областного министерства. Планируется, что Челябинская область всего получит порядка пятисот кубометров грузов общим весом около 50 тонн. Столько же получит и соседняя Свердловская область. Средства на приобретение и доставку такой помощи были выделены председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным. На это компанией было направлено около пяти миллионов долларов. Все защитные средства должны попасть в больницы и станции скорой помощи. Помощь должна коснуться около 150 медицинских организаций. Вторая партия гуманитарки прибудет в регион в ближайшее время.



Директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин так отозвался об этой инициативе: «Распространение коронавируса набирает обороты. Поэтому мы считаем своей задачей минимизировать последствия, а это напрямую зависит от защищенности врачей. Такая гуманитарная помощь – это дополнительная возможность доказать на деле, что мы уважаем труд всех тех людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом».



© «Вечерние ведомости»