Михеевский ГОК продлит свою работу за счет соседних ресурсов

16:35 | 17.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

На ряде медных месторождений Челябинской области ведутся изыскания, призванные обеспечить сырьем Михеевский горно-обогатительный комбинат. Уже определен ряд залежей руды, которые позволят снабдить комбинат сырьем ещё на 8-10 лет.



К таким залежам относятся: Тарутинское месторождение, участок Новониколаевский, а также Западный участок Михеевского месторождения. РМК ведет активные геологические и геодезические изыскания, которые позволят получить всю необходимую информацию для эффективной разработки недр. А по Тарутинскому месторождению уже ведется составление необходимой документации, и в скором времени она будет направлена на утверждение в Главную государственную и государственную экологическую экспертизы. Если надзирающие органы одобрят проекты, то уже в 2021 году на месторождении будет поставлен рудник, призванный добывать до 750 тысяч тонн руды каждый год. Вся эта руда будет отправляться на Михеевский ГОК, гарантируя его загрузку.



«Мы планируем продолжить изучать имеющуюся геологическую информацию, данные геофизических и геохимических исследований и ожидаем, что это принесет положительный результат. Юг Челябинской области в целом перспективен для поиска новых месторождений меди», - заявил президент Русской медной компании Всеволод Левин.



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