С челябинцев не будут взимать штрафы за неоплату коммунальных услуг

17:30 | 7.04.2020

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Правительством Российской Федерации было принято решение о приостановке штрафных санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



Мораторий на штрафы продлится до 1 января следующего года. Представителям коммунальных служб при этом запрещается отключать неплательщиков от газа, электричества, тепла и воды. Также были приостановлены поверки приборов учета, они необязательны до нормализации ситуации в стране и возобновления у предприятий нормального рабочего режима. Подобные меры, по словам народного избранника, стали прямым следствием закона, принятого Госдумой 31 марта. Тогда парламентом был одобрен «антикризисный» законопроект, разрешающий правительству самостоятельно регулировать начисление и оплату штрафов за жилищно-коммунальные услуги.



Анатолий Литовченко заявил, что данная мера должна помочь тем, кто сейчас находится в условиях самоизоляции и не может дистанционно оплачивать коммуналку. Также он подчеркнул, что закон не отменяет сами платежи, все коммунальные услуги нужно стараться оплачивать по мере возможности.



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