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Челябинск: новости дня


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13:43 | 1.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Госдума ввела новые законы из-за коронавируса

Государственная Дума Российской Федерации единогласно проголосовала за введение «антивирусных» законов, предложенных сразу целым пакетом. Нововведения коснулись целого ряда направлений, от бюджета до мер социальной поддержки. Объединяет их одно: все они связаны либо с распространением коронавируса, либо со спасением экономики от кризиса.

Более подробно о принятых законах рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он заявил: «Глава государства предложил ряд мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии. Речь идет о предоставлении отсрочки по налогам на полгода, введении на тот же срок отсрочки по выплате банковских кредитов, установлении моратория для банкротства предприятий, каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов». Был решен вопрос по дистанционным рецептам для приобретения рецептурных лекарств, а также онлайн-приемам врачами больных через интернет. Для оплаты больничных листов установлен нижний предел – минимальный размер оплаты труда.

Помимо этого были введены и меры ответственности за несоблюдение карантина. За нарушение санитарно-гигиенических правил теперь будет грозить штраф от 15 до 40 тысяч, а юридическим лицам – даже до 500 тысяч рублей. Если же в случае пренебрежения мерами человек заразил других лиц со смертельным исходом – ему будет грозить уголовное наказание, предусматривающее до семи лет лишения свободы.

© «Вечерние ведомости»

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