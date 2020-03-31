Госдума ввела новые законы из-за коронавируса

13:43 | 1.04.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Государственная Дума Российской Федерации единогласно проголосовала за введение «антивирусных» законов, предложенных сразу целым пакетом. Нововведения коснулись целого ряда направлений, от бюджета до мер социальной поддержки. Объединяет их одно: все они связаны либо с распространением коронавируса, либо со спасением экономики от кризиса.



Более подробно о принятых законах рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он заявил: «Глава государства предложил ряд мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии. Речь идет о предоставлении отсрочки по налогам на полгода, введении на тот же срок отсрочки по выплате банковских кредитов, установлении моратория для банкротства предприятий, каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов». Был решен вопрос по дистанционным рецептам для приобретения рецептурных лекарств, а также онлайн-приемам врачами больных через интернет. Для оплаты больничных листов установлен нижний предел – минимальный размер оплаты труда.



Помимо этого были введены и меры ответственности за несоблюдение карантина. За нарушение санитарно-гигиенических правил теперь будет грозить штраф от 15 до 40 тысяч, а юридическим лицам – даже до 500 тысяч рублей. Если же в случае пренебрежения мерами человек заразил других лиц со смертельным исходом – ему будет грозить уголовное наказание, предусматривающее до семи лет лишения свободы.



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