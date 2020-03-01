Анатолий Литовченко призвал выделить рабочие поселки из состава Копейска

15:51 | 19.03.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко предложил администрации и жителям Копейского городского округа провести административно-территориальную реформу. С его точки зрения необходимо вернуть статус рабочих поселков целому ряду населенных пунктов, когда-то вошедших в состав города.



В таких поселках проживает по 6-10 тысяч человек, поэтому они могли бы попасть в федеральные программы, направленные на развитие малых населенных пунктов. Формат городского округа, объединяющий эти поселки, на данный момент блокирует такую возможность. «Проблема в том, что Копейск состоит из основной части, в которой проживает порядка 70 тысяч человек, и небольших населенных пунктов. Они не попадают во многие программы, в тот же «Земский доктор» или «Земский учитель», где главным критерием служит численность населения до 50 тысяч человек», - так парламентарий охарактеризовал проблему.



По мнению народного избранника, при реформировании Копейска множество поселков могут получить со временем существенный стимул к своему развитию. Горняк, Потанино, Бажово и многие другие – все они смогут улучшить ситуацию с получением их жителями услуг образования и здравоохранения, провести ремонт дорог и ряда социально-значимых объектов. Федеральные средства, выделяемые на развитие малых населенных пунктов, заметно помогут в улучшении комфорта на их территории.



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