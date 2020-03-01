Южноуральский рудник «Чебачье» получит ещё один горизонт

17:50 | 19.03.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Шахта, расположенная на месторождении «Чебачье» в Челябинской области, получит дополнительный горизонт. Он станет пятым, самым нижним горизонтом, и благодаря этому станет доступно для добычи ещё около 700 тысяч тонн руды.



Это месторождение принадлежит Александринской горно-рудной компании, входящей в состав Группы «Русская медная компания». Они планируют к 2022 году ввести в строй пятый горизонт, который будет находиться на глубине 420 метров. Уже проведена проходка съезда к горизонту, и выполнено разведочное бурение для уточнения контура рудного тела. Уже ведется строительство сооружений, в которых будут помещаться вспомогательные службы, а также необходимое оборудование.



Само месторождение «Чебачье» представлено двумя рудными телами, залегающими на глубине от 250 до 460 метров. Сейчас ведется добыча руды на трех горизонтах и двух подэтажах, которые располагаются на глубинах 300, 335, 365 и 400 метров.



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