В России заморозят цены на противовирусные препараты

13:21 | 18.03.2020

Вчера Госдума РФ приняла законопроект о сдерживании цен на противовирусные препараты и медицинские маски.



Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он отметил, что документ наделяет правительство правом зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых.



Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней. С помощью таких нововведений депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия, в том числе в случае эпидемии.



«Руководство страны cможет «заморозить» цены в случае чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если стоимость препаратов в течение 30 дней необоснованно выросла более, чем на 30%, сразу в нескольких регионах», - уточнил депутат Госдумы Анатолий Литовченко.



Он отметил важность решения именно сейчас, в период пандемии коронавируса, когда острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей - следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков.

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