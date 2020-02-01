«Интерсвязь» совершенствует «Умные домофоны»

15:53 | 28.02.2020

Компания «Интерсвязь» совершенствует систему «Умный домофон». В скором времени система станет управляться голосом и понимать устные команды.



Как сообщает агентство Полит74, разработку системы на основе искусственного интеллекта специалисты начали несколько месяцев назад. Мобильное приложение и другие сервисы компании «Интерсвязь» были изначально спроектированы с возможностью будущей интеграции новых мультимедиа сервисов (работа с изображением и звуком). Поэтому развитие технологии изначально было лишь вопросом времени и ресурсов разработчиков программного обеспечения.



«Со встроенным голосовым помощником, умные домофоны станут ещё полезнее и удобней. Представьте себе, что вы подходите к подъезду, руки заняты и освободить их не представляется возможным, в этом случае вы просто озвучиваете просьбу ассистенту позвонить в определённую квартиру, и он её выполняет», - поясняет директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов.



Еще одно полезное нововведение «Умного домофона» стал «тихий режим» работы устройства. Пользователи могут через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» на операционной системе Android отключать звук звонка домофона на трубке в квартире и на смартфоне. Такой функцией удобно пользоваться в ночное время, чтобы избежать случайных и нежелательных звонков. Следующим шагом станет внедрение этой функции для устройств на базе iOS и возможность выбирать дату и время отключения звука.

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