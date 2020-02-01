За развитие балета в Еманжелинске взялись маститые профессионалы

18:23 | 26.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко.

В городе Еманжелинске Челябинской области открыли новую студию, предназначенную для занятий балетом. Её художественным руководителем стал заслуженный артист России Михаил Мартынюк, уроженец этого города.



Новая школа будет работать во Дворце культуры, в котором для танцоров отвели отремонтированный зал, с хореографическими станками и зеркалами. К преподаванию будут активно привлекаться педагоги и солисты Челябинского академического театра оперы и балета имени Глинки. Сам Мартынюк также является премьером двух театров: «Русский балет» и «Кремлевский балет». Он уже провел кастинг по отбору учеников в новый класс. А на церемонии открытия состоялся спектакль, в котором приняли участие дети, обучающиеся в еманжелинской мастерской балета – они показали всем собравшимся балет-сюиту «Щелкунчик».



В торжественном открытии студии принял участие депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Он напомнил всем про прославившихся земляков, помнящих про свой родной край. «Выходцы из Еманжелинского района живут по всему миру, но не теряют связь с родиной своего детства. Судьба увела их в другие регионы России или в дальние страны. Малая родина в каждом из нас оставляет свет, который мы проносим через всю жизнь»,- заявил парламентарий.



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