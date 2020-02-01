РМК построит в Карабаше жилой комплекс и бассейн

15:22 | 26.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

В течение двух лет Русская медная компания планирует инвестировать в развитие Карабашского городского округа Челябинской области около 800 млн. рублей. На эти средства будет построен жилой комплекс, новая газовая котельная и современный бассейн. Также будет отремонтирован один из детских садов.



Такие планы были озвучены президентом РМК Всеволодом Левиным во время совещания, проведенного полномочным представителем президента РФ по Уральскому федеральному округу Николаем Цукановым. Всё запланированное строительство должно быть осуществлено за 2020-21 годы. Ранее компания уже выполнила ряд социальных проектов на территории города. Было реконструировано два детсада, возведен новый универсальный спортивный комплекс, проведен ряд работ по ремонту дорог и благоустройству общественных пространств. А в этом году должен быть достроен новейший торгово-развлекательный комплекс, содержащий в себе сразу два кинотеатра. На это за предыдущие 9 лет компанией было выделено около полутора миллиардов рублей.



Всеволод Левин объяснил такое пристальное внимание РМК к развитию городской инфраструктуры: «Планы компании на город долгосрочные, поэтому мы заинтересованы в создании благоприятных условий жизни в Карабаше для наших сотрудников и членов их семей. Это – одно из условий развития нашего предприятия».



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