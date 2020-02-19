Челябинские военкоматы начнут призывать на службу с помощью почты

15:12 | 20.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко.

В закон «О воинской обязанности и военной службе» будут внесены изменения. Благодаря им повестки о призыве в армию можно будет вручать не только лично под роспись, но и при помощи заказного письма, доставляемого почтой. Такое нововведение поможет снизить число уклонистов от службы, об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



Парламентарий заявил, что поправки к закону уже приняты в первом чтении парламентом. Запланировано, что они начнут действовать уже к началу осеннего призыва. Народный избранник так прокомментировал нововведение: «Повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за неё распишется сам призывник, его родственники или даже представители. Этот вопрос давно требовал разрешения».



По оценкам военного комиссара Советского и Центрального районов Челябинска Максима Маслова в данный момент от службы в армии уклоняется около 30 % призывников. Это происходит из-за невозможности личного вручения повестки под роспись уклонистам – без этого их невозможно привлечь к ответственности.



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