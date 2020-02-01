На южноуральской станции учли интересы инвалидов

14:31 | 18.02.2020

На железнодорожной станции Нижнеувельская учли интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья. Теперь поезда будут прибывать на первый путь, чтобы не заставлять людей карабкаться по неудобному железному мосту.



В ситуации разбирался депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. «ЮУЖД оперативно отреагировала на мой депутатский запрос и просьбу дочери Героя Советского Союза Михаила Галкина – Тамары Михайловны Галкиной. И взялось за обустройство «перехода страданий», - отметил депутат.



Он рассказал о письме Тамары Галкиной, которая живет в Пласте и часто выезжает в Казахстан к дочерям, внукам и правнукам.



«Мы приехали на станцию за 30 минут до отхода поезда. И вдруг увидели, что наземного перехода не существует, хотя раньше он был. Посадка всегда идет со 2-й и 3-й платформы, а стоянка поезда одна минута, - говорится в обращении пенсионерки. - Есть только высоченный металлический мост, до которого еще нужно дойти. Трудно описать, чего мне стоило забраться с клюкой на него, а потом, увидев приближающийся поезд, скатиться вниз. Я постучала в ближайший вагон. Проводники буквально втащили меня в тамбур, и поезд тронулся. Не обошлось без повышения давления и сердечного приступа».



Побывав на станции Нижнеувельская, депутат Госдумы лично убедился, что пандусы имеют слишком крутой подъем, а так называемый островной перрон ими вообще не оборудован. «Условия для передвижения людей с ограниченными возможностями должны быть комфортными и безопасными. А здесь на инвалидной коляске вряд ли удастся заехать – подъем почти вертикальный. Будем добиваться, чтобы сделали всё по правилам», - заявил Анатолий Литовченко.

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