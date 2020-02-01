Челябинск: новости дня
14:31 | 18.02.2020
На южноуральской станции учли интересы инвалидов
В ситуации разбирался депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. «ЮУЖД оперативно отреагировала на мой депутатский запрос и просьбу дочери Героя Советского Союза Михаила Галкина – Тамары Михайловны Галкиной. И взялось за обустройство «перехода страданий», - отметил депутат.
Он рассказал о письме Тамары Галкиной, которая живет в Пласте и часто выезжает в Казахстан к дочерям, внукам и правнукам.
«Мы приехали на станцию за 30 минут до отхода поезда. И вдруг увидели, что наземного перехода не существует, хотя раньше он был. Посадка всегда идет со 2-й и 3-й платформы, а стоянка поезда одна минута, - говорится в обращении пенсионерки. - Есть только высоченный металлический мост, до которого еще нужно дойти. Трудно описать, чего мне стоило забраться с клюкой на него, а потом, увидев приближающийся поезд, скатиться вниз. Я постучала в ближайший вагон. Проводники буквально втащили меня в тамбур, и поезд тронулся. Не обошлось без повышения давления и сердечного приступа».
Побывав на станции Нижнеувельская, депутат Госдумы лично убедился, что пандусы имеют слишком крутой подъем, а так называемый островной перрон ими вообще не оборудован. «Условия для передвижения людей с ограниченными возможностями должны быть комфортными и безопасными. А здесь на инвалидной коляске вряд ли удастся заехать – подъем почти вертикальный. Будем добиваться, чтобы сделали всё по правилам», - заявил Анатолий Литовченко.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:54 | 18.02.2020
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
18:38 | 18.02.2020
В поселке Белоречка состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта
18:23 | 18.02.2020
На трассе Свердловской области сотрудники ДПС задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
18:07 | 18.02.2020
В Екатеринбурге прошло очередное заседание антитеррористической комиссии
18:03 | 18.02.2020
На Эльмаше главе администрации района пришлось лично проконтролировать процесс уборки снега
17:58 | 18.02.2020
Остатки старого поста ДПС в Екатеринбурге снесут к лету
17:40 | 18.02.2020
В Перми продолжает работу общегородская комиссия по контролю за приемом в 1 классы
17:38 | 18.02.2020
Задержанный в Екатеринбурге гендиректор «Титановой долины» мучается приступами астмы
17:33 | 18.02.2020
Пермские депутаты поддерживают общественников
17:30 | 18.02.2020
Массовые катания в рамках проекта «Ледовый сезон» будут приостановлены в связи с оттепелью
17:28 | 18.02.2020
В Перми усилен контроль за работой УК и ТСЖ по очистке крыш от снега
17:22 | 18.02.2020
По просьбам пермяков на тротуаре вдоль ЖК «Гулливер» появилось временное деревянное покрытие
17:18 | 18.02.2020
В центре Екатеринбурга на двух зданиях могут появиться памятные доски жертвам политических репрессий
17:18 | 18.02.2020
Заработная плата работников пермских театров увеличилась на 32,9%
16:49 | 18.02.2020
В минувшем году в Свердловской области увеличилось число умерших от рака
15:48 | 18.02.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень появятся переходы для животных
15:27 | 18.02.2020
Футболисты «Урала» начали третий этап «пафосных» сборов
14:55 | 18.02.2020
Уральцы тратят на просмотр телевизора почти 4 часа в день
14:48 | 18.02.2020
С 20 февраля жители Прикамья смогут посмотреть полное интервью «20 вопросов Владимиру Путину»
14:46 | 18.02.2020
В Кольцово закупили детекторы, распознающие взрывчатые вещества
14:31 | 18.02.2020
Пермский край вошел в топ-25 рейтинга инвестпривлекательности регионов
14:31 | 18.02.2020
На южноуральской станции учли интересы инвалидов
14:26 | 18.02.2020
Трассу Екатеринбург – Челябинск превратят в скоростную магистраль
13:48 | 18.02.2020
Глава Перми проведет открытый прием в Новых Лядах
13:29 | 18.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия
13:28 | 18.02.2020
Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей
13:16 | 18.02.2020
Свердловский «Автомобилист» проиграл в гостях рижскому «Динамо»
13:03 | 18.02.2020
Росавиация выдала допуск на регулярные рейсы из Перми в Ереван
13:03 | 18.02.2020
В столице Урала осужден убийца, испугавшийся товарища
12:57 | 18.02.2020
Резидентами территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» создано 636 новых рабочих мест
12:51 | 18.02.2020
До конца февраля планируется закончить все работы по укреплению путепровода на улице Монастырской в Перми
12:47 | 18.02.2020
Единственный в Екатеринбурге планетарий остается без помещения
12:31 | 18.02.2020
В Свердловской области оштрафована еще одна компания за нарушение антикоррупционного законодательства
12:25 | 18.02.2020
Фонд капремонта приведет в порядок пермский «Дом ученых»