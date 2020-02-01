Челябинск: новости дня
16:14 | 12.02.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко.
Жители Еткульского района встретились с депутатом Госдумы
Список вопросов, с которыми сельчане обратились к парламентарию, очень обширен. Вывоз бытовых отходов, ремонт дорог и культурно-досуговых объектов, благоустройство территорий, здравоохранение, и даже нарекания по поводу графика работы «Почты России» в селах - со всем этим депутат пообещал помочь, предварительно разобравшись. К народному избраннику обратились даже по начислению надбавок к пенсии – с такими вопросами обратились сразу две жительницы района. Анатолий Литовченко также гарантировал им свое содействие: «По первому случаю буду готовить запрос в Пенсионный фонд, второй требует тщательного изучения. Три года работы не вошли в стаж, но данных об этом нет ни в архиве, ни в налоговой. Надо доказывать свою правоту. Администрация района готова оказывать юридическую помощь».
Отдельной темой стала газификация сельской территории. Существующие на данный момент газопроводы не в состоянии удовлетворить все насущные нужды. Необходимо строить новые, и даже находятся люди, готовые инвестировать в это свои средства. Так, например, компания «Уралпромкомплекс» готова вложить финансы в возведение новой газомагистрали. Организации она нужна для нужд своего производства, расположенного в селе Еманжелинка. Но при этом необходимо содействие органов власти. Представителям компании депутат пообещал помощь в составлении проекта и включении его в областную программу. По словам парламентария, стабильная работа промышленности решает сразу несколько вопросов: рабочих мест, развития территорий, а также налогов.
© «Вечерние ведомости»
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