Челябинск: новости дня
16:01 | 10.02.2020
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко.
В Новосинеглазово открыли реконструированный Дворец культуры
Ремонт ДК назрел очень давно, но на него хронически не было финансов. Поэтому жители поселка выдвинули условие ремонта этого объекта в качестве избирательного наказа одному из кандидатов, выбиравшихся в Госдуму, Анатолию Литовченко. Парламентарий не подвел проголосовавших за него людей, отправившись по высокопоставленным лицам в поисках необходимых финансов. Губернатор области, региональное законодательное собрание, партия «Единая Россия» - везде побывал народный избранник и сумел получить искомое. На ремонт были выделены 10 млн. рублей. К сентябрю 2019 года ремонт был практически завершен. Но тут вмешался Госпожнадзор – он выявил ряд нарушений, мешающих открытию ДК. И вновь закипели работы. Пришлось расширить лестничные марши и эвакуационные выходы, заменить некоторые материалы, из которых были выполнены конструкции. На это вновь потребовались средства. На помощь пришли администрация Советского района, мэрия города и предприятие «Трубодеталь» - они выделили необходимые деньги. И вот теперь коллективы, ранее занимавшиеся в стенах Дворца, продолжили свою работу на привычных местах.
Анатолий Литовченко отметил, что осталось доделать только актовый зал. Будет установлено звуковое и световое оборудование, доделана сцена и её механика. Обновленный зал рассчитан на 480 мест. Он соответствует всем современным требованиям.
© «Вечерние ведомости»
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