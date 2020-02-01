Спортсмена из Челябинска избрали послом престижного турнира

17:00 | 7.02.2020

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Лицом престижного международного турнира «Большой шлем – 2020», проходящего в Екатеринбурге в марте, выбран известный челябинский дзюдоист Денис Лаврентьев. Помимо представительских функций боец проведет серию открытых тренировок для молодежи в трех городах Урала.



Лаврентьев стал известен в мире дзюдо благодаря своим серьезным успехам. Он выигрывал первенство Европы, успешно участвовал в Кубке мира, и даже стал победителем одного из «Больших шлемов». Несмотря на то, что с 2016 года спортсмен переключился на смешанные единоборства, он не потерял своей популярности. Под эгидой промоушена RCC Лаврентьев провел 10 боев и одержал победы в девяти из них, по большей части досрочно. Сейчас он входит в семерку лучших бойцов страны в легчайшем весе. Стоит отметить, что увлечение этой борьбой у спортсмена наследственное. Его отец достиг немалых высот на первенствах СССР и до сих пор входит в одну из областных федераций дзюдо.



Вторым послом турнира был выбран Андрей Рожков, актер проекта «Уральские Пельмени». Перед турниром послам предстоит очень активная работа. Лебедев проведет ряд открытых тренировок в Екатеринбурге, Первоуральске и Челябинске. Рожков же займется обучением волонтеров.



© «Вечерние ведомости»