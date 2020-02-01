В Челябинске соберутся школьники со всего Урала для участия в олимпиаде

14:49 | 4.02.2020

Учащиеся из целого ряда уральских городов приедут в Челябинск для участия в заключительном этапе олимпиады «Покори Воробьевы горы!». Нижний Тагил, Екатеринбург, Оренбург, Тюмень, Пермь – все они пришлют своих представителей, прошедших заочный тур этого состязания.



Всех, кто принял участие в олимпиаде, ожидал самый суровый отбор. Из числа 22 тысяч школьников, подавших заявки на первый тур, в очный тур сумели пройти всего 2 тысячи детей. Из числа челябинских учеников до заключительного этапа добрались только 35 человек. Теперь им предстоит 15-16 февраля на территории 63-й гимназии побороться за главные призы этого конкурса. К участию в туре будут также допущены и призеры олимпиады предыдущего года, если они до сих пор обучаются в школе. Уже в ближайшее время все участники получат памятки-инструкции от организаторов с подробными объяснениями, что детям необходимо сделать.



Олимпиада для школьников «Покори Воробьевы горы!» проходит в России уже в шестнадцатый раз. Её традиционно проводят Московский госуниверситет им. Ломоносова, в тесном сотрудничестве с газетой «Московский Комсомолец». Заключительный этап олимпиады проходит сразу в шести городах страны: Челябинске, Москве, Уфе, Кемерово, Железноводске и Нижнем Новгороде.

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