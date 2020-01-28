Анатолий Литовченко предложил расширить программу «Земский доктор»

16:06 | 29.01.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Анатолий Литовченко, депутат Государственной Думы, во время встречи с жителями Октябрьского района заявил о необходимости пересмотреть правила в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В них нужно отменить ограничения о прописке их участников для получения выплат.



Сейчас уроженцы сел и малых городов, закончившие медицинские учебные заведения, не получают предусмотренные программами «подъемные» при трудоустройстве на своей малой родине. И это все несмотря на нехватку специалистов, которых нужно привлекать. Парламентарий призвал расширить существующие программы для того, чтобы они стали действенными и эффективными. В качестве примера он напомнил, что ранее программы были уже изменены. В прошлом году были сняты возрастные ограничения на выплаты по этим программам.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой, по которой с 2020 года для фельдшеров, участвующих в федеральной программе, выплаты увеличились в полтора раза, от 500 до 750 тысяч рублей. Помимо этого сельские врачи через пять лет работы в селе могут претендовать на собственное жилье.



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