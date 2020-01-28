На Южном Урале появится новое производство

16:05 | 29.01.2020

Новое высокотехнологичное производство появится в Кыштыме Челябинской области. Русская медная компания собирается открыть цех по выпуску сверхтонкой медной электролитической фольги.



Такая фольга необходима для выпуска ряда электронных устройств: литий-ионных аккумуляторов, мобильных электронных устройств, коммутационных устройств и многого другого. Отмечается, что на данный момент потребность в такой фольге закрывается закупками за рубежом. Поэтому РМК уже в этом году планирует открыть цех по производству фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Это позволит поставлять отечественные комплектующие для производства электроники.



Объем вложений компании в новое производство – более 3 млрд. рублей. В данный момент в цеху уже устанавливается оборудование для запуска производственной линии. Выпуск первой фольги должен произойти ещё в первой половине этого года.

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