Страховая компания оплатила челябинцам ущерб за затопление

16:17 | 23.01.2020

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Страховая компания «Ингосстрах» уже выплатила средства 64 челябинцам, пострадавшим в результате коммунальной аварии. В ночь на 22 октября в Ленинском районе Челябинска в результате гидроудара полопались трубы с отоплением и горячей водой.



Авария затронула множество домов: 152 частных и 154 многоквартирных. Также без отопления остались и 17 социально значимых объектов, таких как школы и детские сады. В некоторых домах трубы лопнули на самом верху, в результате квартиры и подъезды многоэтажек заливало сверху горячей водой. Этим самым был причинен ущерб многим жильцам, которые и подали заявления на возмещение убытков в страховую компанию. По данным депутата Госдумы Анатолия Литовченко всего было подано 6 заявлений от юридических лиц, и 70 - от физических. Народный избранник держит на своем контроле процесс страховых выплат людям, пострадавшим от этого ЧП. Поэтому он прокомментировал действия «Ингосстраха»: «Суммы выплат, думаю, реальные, а не как бывает в таких случаях – «на три копейки». Иначе были бы и претензии, и судебные иски. Часть заявлений ещё находится в стадии рассмотрения».



Также на контроле парламентария находится и расследование причин этой аварии. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратурой было установлено, что происшествие вызвано «предположительно, воздействием третьих лиц на затвор тепловых сетей».



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