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16:34 | 17.01.2020
Южноуральский депутат прокомментировал Послание президента
Среди значимых решений он назвал поручение создавать больше бюджетных мест в вузах и приоритетно отдавать их региональным учебным заведениям, доплату школьным классным руководителям в пять тысяч рублей, обеспечение всех учащихся начальных классов бесплатным питанием, 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, изменение порядка приема в медицинские институты, ежегодный прирост инвестиций в 5%, стабильность налоговых правил для бизнеса.
Депутат уверен, что, несмотря на долгосрочный характер большинства поставленных задач, работать над ними придется уже сейчас. «С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Кроме того, для малообеспеченных семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. И тоже с 1-го января. Общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми превысит 616 тысяч рублей и будет индексироваться», - напомнил Литовченко.
Еще одна проблема, которую поднял президент, обеспеченность малышей местами в дошкольных учреждения. Регионам выделены средства на создание 255 тысяч новых мест в яслях. «Проблема с местами именно в ясельных группах обострилась после майских указов президента 2010 года, в которых была поставлена задача ликвидации очередей в детские сады - для детей от трех до семи лет. В результате ясельные группы в регионах зачастую шли «под нож»: их помещения передавались для устройства новых групп для детей старше трех лет», - уверен депутат.
© «Вечерние ведомости»
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