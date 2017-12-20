Челябинск: новости дня
16:27 | 10.01.2020
Как быстро получить деньги под залог автомобиля или ПТС
Займ под ПТС имеет несколько преимуществ по сравнению с получением финансовой помощи в крупных банках или МФО. Рассмотрение заявок не занимает много времени: получить кредит часто можно в день обращения. Процент по займу ниже, чем в МФО. Кредитор не требует оформления страховки автомобиля (в банках такая страховка обязательна, более того – может понадобиться страховка жизни и здоровья собственника транспорта). В качестве залога можно предоставить ПТС на автомобили любых производителей.
Список автоломбардов, предлагающих такую услугу, можно найти на сайте https://autozaim.center/.
Еще одна особенность такого кредитования в том, что этот займ относится к категории срочных и может оформляться в день подачи заявки. В банках рассмотрение таких заявок может затянуться на несколько недель.
При кредитовании в автоломбардах от собственника автомобиля не требуется предоставления справок о доходах и подтверждения официального трудоустройства. В целом заемщик при выборе варианта автоломбарда не должен подходить под строгие банковские требования в плане возраста и кредитной истории. Такой займ может быть одобрен даже неработающим лицам с плохой кредитной историей. Это объясняется тем, что автоломбард даже в случаях отсутствии выплат по кредиту не несет убытков: в таких ситуациях кредитная организация может получить автомобиль в свою собственность по решению суда и продать его.
В ломбарде можно получить кредит большего размера, чем при обращении в банк. Перед оформлением займа проводится оценка автомобиля (за счет ломбарда или по желанию заемщика – на его средства). Кредитор всегда ориентируется на рыночную стоимость автомобиля, участвующего в сделке, и предлагает в среднем 70-80% от такой цены. Эта сумма может быть меньше или больше, так как могут учитываться дополнительные факторы (возраст и состояние автомобиля, его пробег, производитель). Но в любо случае, такой продукт позволяет быстро получить желаемую сумму, так как залогом для кредитора является конкретный, ликвидный объект.
© «Вечерние ведомости»
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