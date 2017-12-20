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16:27 | 10.01.2020

Как быстро получить деньги под залог автомобиля или ПТС

Получить деньги в автоломбарде можно под залог транспортного средства или ПТС на него. Во втором случае сумма будет меньше, но владелец авто при этом может продолжать им пользоваться. Залогом выступает паспорт транспортного средства, но в автоломбард можно предоставить его нотариально заверенную копию.

Займ под ПТС имеет несколько преимуществ по сравнению с получением финансовой помощи в крупных банках или МФО. Рассмотрение заявок не занимает много времени: получить кредит часто можно в день обращения. Процент по займу ниже, чем в МФО. Кредитор не требует оформления страховки автомобиля (в банках такая страховка обязательна, более того – может понадобиться страховка жизни и здоровья собственника транспорта). В качестве залога можно предоставить ПТС на автомобили любых производителей.

Список автоломбардов, предлагающих такую услугу, можно найти на сайте https://autozaim.center/.

Еще одна особенность такого кредитования в том, что этот займ относится к категории срочных и может оформляться в день подачи заявки. В банках рассмотрение таких заявок может затянуться на несколько недель.

При кредитовании в автоломбардах от собственника автомобиля не требуется предоставления справок о доходах и подтверждения официального трудоустройства. В целом заемщик при выборе варианта автоломбарда не должен подходить под строгие банковские требования в плане возраста и кредитной истории. Такой займ может быть одобрен даже неработающим лицам с плохой кредитной историей. Это объясняется тем, что автоломбард даже в случаях отсутствии выплат по кредиту не несет убытков: в таких ситуациях кредитная организация может получить автомобиль в свою собственность по решению суда и продать его.

В ломбарде можно получить кредит большего размера, чем при обращении в банк. Перед оформлением займа проводится оценка автомобиля (за счет ломбарда или по желанию заемщика – на его средства). Кредитор всегда ориентируется на рыночную стоимость автомобиля, участвующего в сделке, и предлагает в среднем 70-80% от такой цены. Эта сумма может быть меньше или больше, так как могут учитываться дополнительные факторы (возраст и состояние автомобиля, его пробег, производитель). Но в любо случае, такой продукт позволяет быстро получить желаемую сумму, так как залогом для кредитора является конкретный, ликвидный объект.

© «Вечерние ведомости»

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