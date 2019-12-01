РМК устроит благотворительные елки для юных челябинцев

12:00 | 25.12.2019

Благотворительный фонд Русской медной компании совместно с екатеринбургским мультимедийным парком «Россия – моя история» проведут благотворительные новогодние елки для детей. На мероприятия соберут детей из Челябинской и Свердловской областей.



Елки будут устроены на территории парка. 25 декабря праздник устроят для гостей из Новой Ляли, Сухого Лога, Качканара, Карабаша и ряда других населенных пунктов. Для детей организуют новогоднее представление и проведут спортивный квест. Участниками станут самые незащищенные представители общества: воспитанники реабилитационных центров, дети-инвалиды, представители многодетных семей. Организаторы помогут с доставкой до места празднования не только детям, но и членам их семей, поэтому мероприятие должно получиться семейным и уютным.



Проект предусматривает проведение 30 новогодних елок в срок от 23 декабря по 7 января. Елки будут сопровождаться интерактивными новогодними спектаклями, изготовлением детьми праздничных гирлянд, игрой с собаками хаски.

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