Челябинск: новости дня
12:30 | 23.12.2019
Лечение в Израиле: действительно ли это дорого как об этом говорят?
Средние цены на лечение в Израиле примерно на 30 – 50% ниже цен в клиниках Европы и США. Стоимость, например, консультации узкопрофильного специалиста составляет – $450 - $650, одного дня госпитализации - $700, процедуры УЗИ – от $300, КТ различных участков тела – $650 - $1350. При этом качество лечения ни в чем не уступает европейскому.
Стоимость отдельных процедур для иностранцев, является такой же, как и для местных жителей. Однако, не стоит полностью ориентироваться на информацию с сайтов, так как стоимость услуг зависит от многих факторов и может меняться. Лучше получать сведения о ценах непосредственно от менеджеров клиник. Помочь в этом может медицинский переводчик. Во всех клиниках есть возможность проведения видеоконсультаций, во время которых можно получить неискаженную информацию от первоисточника о методах лечения своего заболевания и о ценах на услуги.
Здравоохранение Израиля разработало специальные законы, защищающие медицинского туриста от некачественных услуг и мошенничества. Принимать иностранцев имеют право учреждения, получившие специальную лицензию. Ограничивается и круг агентов, оказывающих посреднические услуги в сфере медицинского туризма. Все уполномоченные агенты внесены в специальный реестр.
Оплачивать медицинские услуги можно непосредственно в кассу учреждения. При этом клиника выдает развернутую платежную квитанцию с полным перечислением оказанных услуг.
Медицинскому туристу следует помнить, что возможность выбрать лечащего врача существует только в частных клиниках. Это следует учитывать при определении своих финансовых возможностей.
Как сэкономить на лечении в клиниках Израиля
· Стоимость гостиницы или апартаментов намного ниже размещения в стационаре. В среднем она обходится в $100 в сутки. Если госпитализация не является обязательной, как например, при выполнении сложных операций, то проживание в опеле будет более выгодным, чем в палате.
· Если подобрать гостиницу поближе к клинике, можно сэкономить на транспорте. Проездка на такси в Тель-Авиве стоит в среднем $15.
· При бронировании гостиницы следует учитывать сроки лечения и диагностики. План лечения оговаривается с врачом и нужно составлять его так, чтобы у вас не было значительных разрывов между процедурами.
· Питание в Израиле достаточно дорогое. Средний чек на обед составляет $15 - $20. Если вы в состоянии готовить сами, можно рассмотреть вопрос аренды апартаментов с кухней.
· Пройдите часть диагностике у себя дома. МРТ, КТ, анализы крови, цитологию, при наличии показаний в России можно сделать бесплатно. Стекла и блоки с анализами можно привести с собой. Доктора принимают анализы, сданные незадолго до отъезда.
· Подберите переводчика до вашего отъезда. Вам обязательно потребуется переводчик в Израиле и подбор нужного специалиста заранее позволит вам выбрать наиболее приемлемые цены на услуги.
К тому же искать лингвиста на месте без знания языка и местной инфраструктуры будет нелегко.
Для обращения в клинику Израиля пациенту необходимо подготовить личные и медицинские документы. Все медицинские карты, выписки, снимки, результаты анализов должны быть переведены на иврит. Выполнять перевод медицинских документов нужно только в медицинских бюро переводов, таких как - https://lingvomed.ru/. Там вы можете получить качественный и точный перевод, а также заказать услуги устного переводчика в клинику Израиля. Местный переводчик Израиля русский язык может знать тоже достаточно хорошо, но постоянное присутствие соотечественника более благоприятно влияет на атмосферу общения и делает контакт с врачами клиники легким и продуктивным.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:13 | 23.12.2019
Свердловская ГИБДД опубликовала график работы в новогодние праздники
14:01 | 23.12.2019
В долинах малых рек Перми прошел праздник снежных фонарей
13:54 | 23.12.2019
В Прикамье впервые вручили премию доброты
13:45 | 23.12.2019
Свердловская прокуратура обжаловала оправдательное решение суда в отношении мужчины, выбросившего в окно младенца
13:38 | 23.12.2019
В Перми идет уборка снега
13:32 | 23.12.2019
В 2020 году у проекта ЭПОС.Школа появится мобильное приложение
12:56 | 23.12.2019
В Первоуральске сотрудники ФСБ и полиции изъяли оптовую партию контрафактного алкоголя
12:48 | 23.12.2019
К 2023 году число пассажиров скоростных поездов «Ласточка» превысит 1 миллион человек в год
12:40 | 23.12.2019
Неделя в Перми будет теплой
12:32 | 23.12.2019
Екатеринбург украсили рождественские шары и ангелы
12:30 | 23.12.2019
Лечение в Израиле: действительно ли это дорого как об этом говорят?
11:59 | 23.12.2019
В столице Урала выбирают талисман для Универсиады-2023
11:26 | 23.12.2019
В Екатеринбурге завершились обсуждения новой развязки у «Калины»
10:14 | 23.12.2019
Судебные приставы помогли екатеринбурженке вернуть работу
09:50 | 23.12.2019
Екатеринбургские волонтеры поехали в Тавду, чтобы спасти хаски с почти отрубленной лапой
09:22 | 23.12.2019
В Нижнем Тагиле волейболистки «Уралочки» уступили «Динамо»
20:46 | 22.12.2019
В Екатеринбурге по пути домой без вести пропал мужчина
16:54 | 22.12.2019
В Екатеринбурге состоялся турнир по дзюдо на призы главы города
14:34 | 22.12.2019
Половина домов в Алапаевске может остаться без тепла. Причина – в мэрии
14:23 | 22.12.2019
На Среднем Урале потеплеет в начале предстоящей недели
13:17 | 22.12.2019
В Пионерском районе Екатеринбурга благоустроят бульвар на Блюхера
03:15 | 22.12.2019
Губаха попала в рейтинг Forbes
03:13 | 22.12.2019
В Перми выберут лучший новогодний двор
18:28 | 21.12.2019
В Свердловской области без вести пропал молодой человек
16:11 | 21.12.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернулась газель