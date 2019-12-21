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12:30 | 23.12.2019

Лечение в Израиле: действительно ли это дорого как об этом говорят?

Современные методы, качественные медицинские препараты и новейшие протоколы лечения израильской медицины дают хорошие результаты в лечении многих болезней. Все что может понадобиться российскому гражданину для того, чтобы попасть на лечение в израильскую клинику – это подготовка медицинских документов и медицинский переводчик в Израиле.

Средние цены на лечение в Израиле примерно на 30 – 50% ниже цен в клиниках Европы и США. Стоимость, например, консультации узкопрофильного специалиста составляет – $450 - $650, одного дня госпитализации - $700, процедуры УЗИ – от $300, КТ различных участков тела – $650 - $1350. При этом качество лечения ни в чем не уступает европейскому.

Стоимость отдельных процедур для иностранцев, является такой же, как и для местных жителей. Однако, не стоит полностью ориентироваться на информацию с сайтов, так как стоимость услуг зависит от многих факторов и может меняться. Лучше получать сведения о ценах непосредственно от менеджеров клиник. Помочь в этом может медицинский переводчик. Во всех клиниках есть возможность проведения видеоконсультаций, во время которых можно получить неискаженную информацию от первоисточника о методах лечения своего заболевания и о ценах на услуги.

Здравоохранение Израиля разработало специальные законы, защищающие медицинского туриста от некачественных услуг и мошенничества. Принимать иностранцев имеют право учреждения, получившие специальную лицензию. Ограничивается и круг агентов, оказывающих посреднические услуги в сфере медицинского туризма. Все уполномоченные агенты внесены в специальный реестр.

Оплачивать медицинские услуги можно непосредственно в кассу учреждения. При этом клиника выдает развернутую платежную квитанцию с полным перечислением оказанных услуг.

Медицинскому туристу следует помнить, что возможность выбрать лечащего врача существует только в частных клиниках. Это следует учитывать при определении своих финансовых возможностей.

Как сэкономить на лечении в клиниках Израиля

· Стоимость гостиницы или апартаментов намного ниже размещения в стационаре. В среднем она обходится в $100 в сутки. Если госпитализация не является обязательной, как например, при выполнении сложных операций, то проживание в опеле будет более выгодным, чем в палате.

· Если подобрать гостиницу поближе к клинике, можно сэкономить на транспорте. Проездка на такси в Тель-Авиве стоит в среднем $15.

· При бронировании гостиницы следует учитывать сроки лечения и диагностики. План лечения оговаривается с врачом и нужно составлять его так, чтобы у вас не было значительных разрывов между процедурами.

· Питание в Израиле достаточно дорогое. Средний чек на обед составляет $15 - $20. Если вы в состоянии готовить сами, можно рассмотреть вопрос аренды апартаментов с кухней.

· Пройдите часть диагностике у себя дома. МРТ, КТ, анализы крови, цитологию, при наличии показаний в России можно сделать бесплатно. Стекла и блоки с анализами можно привести с собой. Доктора принимают анализы, сданные незадолго до отъезда.

· Подберите переводчика до вашего отъезда. Вам обязательно потребуется переводчик в Израиле и подбор нужного специалиста заранее позволит вам выбрать наиболее приемлемые цены на услуги.

К тому же искать лингвиста на месте без знания языка и местной инфраструктуры будет нелегко.

Для обращения в клинику Израиля пациенту необходимо подготовить личные и медицинские документы. Все медицинские карты, выписки, снимки, результаты анализов должны быть переведены на иврит. Выполнять перевод медицинских документов нужно только в медицинских бюро переводов, таких как - https://lingvomed.ru/. Там вы можете получить качественный и точный перевод, а также заказать услуги устного переводчика в клинику Израиля. Местный переводчик Израиля русский язык может знать тоже достаточно хорошо, но постоянное присутствие соотечественника более благоприятно влияет на атмосферу общения и делает контакт с врачами клиники легким и продуктивным.

© «Вечерние ведомости»

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