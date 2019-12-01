РМК не дала челябинской семье стать бомжами

16:54 | 20.12.2019

Челябинской семье за долги по ипотеке грозило оказаться на улице. Этому не дала произойти Русская медная компания. Она выплатила задолженность перед банком, сохранив квартиру за её владельцами, об этом сообщило сайт «URA.RU».



В ипотечном жилье проживали 66-летняя женщина с двумя внуками, 4 и 16 лет. Мать детей умерла, отец ушел из семьи, поэтому финансовое положение не позволяло совершать взносы по ипотеке. Долги копились до тех пор, пока не достигли 350 тысяч рублей. После этого «Газпромбанк» наложил на квартиру арест, и решил выставлять её на продажу. Семье грозило очутиться на улице. И тут вмешалась РМК. Она договорилась с банком, выплатив ему почти 400 тысяч рублей. В итоге пенсионерка и дети остались в своей квартире.



В самой компании было заявлено, что такая помощь людям, попадающим в сложные жизненные ситуации – личная инициатива учредителя РМК Игоря Алтушкина. Это уже не первый подобный случай. Ранее он вмешался в ситуацию с семьей Ксении Каторгиной, погибшей от рук преступников. Тогда по его указанию было выплачено около 2,5 млн. рублей по ипотечному долгу.

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