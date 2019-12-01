Председатель Госдумы наградил челябинского депутата

17:49 | 18.12.2019

Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, был награжден Председателем Думы Вячеславом Володиным Благодарственным письмом. В нем сказано, что эта награда вручается «за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации».



В ответ челябинский парламентарий поблагодарил за такую оценку его усилий в разработках законопроектов. Также он поделился своими планами на будущее и рассказал о проектах, над которыми ведет работу сейчас. По его словам, ведется активная деятельность по упрощению процедуры изъятия необработанной земли. Также Анатолий Литовченко занимается сферой образования. Им планируется избавить педагогов от значительной части бумажной работы по составлению разного рода отчетов. Пристальное внимание парламентарий уделяет выравниванию бюджетной обеспеченности регионов с целью сокращения разрыва между ними.



Ранее Анатолий Литовченко занимал должность главы администрации Увельского района Челябинской области, поэтому знаком с проблемами сельских территорий. За время своей деятельности в Госдуме он принял участие в разработке 51 законопроекта. 28 из них были утверждены президентом Владимиром Путиным, и стали действующими федеральными законами.

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