Таджикистан заинтересовался челябинским металлом и продуктами

12:49 | 18.12.2019

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Челябинск c рабочим визитом посетила делегация предпринимателей из Таджикистана. Они приехали для того, чтобы заключить сделки на поставку продукции от челябинских производителей. Больше всего их интересовали продукты питания, металл и стройматериалы.



Бизнес-миссия была организована Центром поддержки экспорта «Территория Бизнеса» и проходила в лучшем стиле подобных мероприятий. Руководитель проекта Светлана Трубникова так отозвалась о происходящем: «Мы привезли в город потенциально заинтересованных в выстраивании поставок с Южного Урала бизнесменов. Изначально у нас на примете было около двадцати местных компаний, интересующихся экспортом. Сейчас на переговорах присутствует больше предпринимателей, поскольку мы пригласили всех желающих выйти на внешний рынок. Предыдущие мероприятия такого формата показали – они очень удобны для всех заинтересованных сторон. Не нужно специально куда-то ехать, искать возможных партнеров. Каждая подобная встреча заканчивается составлением контрактов, пусть не сразу». Особенно зарубежных гостей интересуют строительные материалы, продукты питания и металл. Все это очень востребовано на территории Таджикистана.



У предпринимателей с обеих сторон впечатления о встрече сугубо положительные. Ирина Казакова выступила на бизнес-миссии представителем кондитерской фабрики «Триумф». Она заявила: «Таджикским гостям интересна сладкая продукция. Особенно их заинтересовала продукция для диабетиков. Уже договорились об отправке своей продукции в Таджикистан. Для нашей продукции там будут устроены акции по её продвижению на рынок. При необходимости готовы расширить свои производственные линии для наращивания выпуска».



Бизнес-миссия организована в целях достижения наилучших показателей в программе «Международная кооперация и экспорт». Работа Фонда развития предпринимательства в Челябинской области «Территория Бизнеса» ведется в рамках осуществления национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



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