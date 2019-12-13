Подведены годовые итоги акции «Чужой беды не бывает»

16:29 | 17.12.2019

За 2019 год в рамках благотворительной акции «Чужой беды не бывает», проходящей в Челябинской области, было собрано около 1,1 млн. рублей. Это стало результатом пожертвований нескольких десятков тысяч человек.



Проекту в 2019 году исполнилось уже двадцать лет. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко, автор этой инициативы, на тот момент был главой Увельского района. К нему на прием пришла за помощью пожилая женщина, которой были необходимы деньги на операцию для внучки. В бюджете средств не было, но и отказать не получалось. Так родился проект, который спас жизни уже сотен детей. «Что бы ни происходило в жизни, мы должны помогать ближним, особенно когда тяжелое испытание выпало на долю ребенка. И тогда пришла мысль: давайте бросим клич, будем собирать деньги, хоть по рублю, хоть по копейке», - рассказал народный избранник. Для этих целей в Российском детском фонде специально был открыт счет для сбора средств. Со временем акция стала самым масштабным благотворительным проектом во всей Челябинской области.



На подведение итогов 2019 года собралось множество людей. На мероприятие приехали и те, чьи жизни были спасены в рамках этой акции. Антон Чумак в детстве болел лейкозом, из фонда были выделены деньги на срочную операцию и последующее лечение. Теперь ему уже 17 лет, он учится в техникуме, активно занимается спортом, является призером соревнований. Он стал ярким примером того, как благотворительность спасает жизни в буквальном смысле слова.

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