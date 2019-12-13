Ликвидация Коркинского разреза идет четко по графику

16:59 | 16.12.2019

Фото пресс-службы министерства экологии

О ходе работ по ликвидации Коркинского угольного разреза перед министром экологии Челябинской области отчитался директор компании «Промрекультивация» Николай Джемилев. По его словам, все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным планом.



Коркинский разрез перешел в ведение «Промрекультивации» в 2017 году. В 2019 году компания подписала договор с правительством Челябинской области, министерством экологии РФ и Росприроднадзором. Вместе с договором был подписан и план по согласованию этапов и сроков проводимых работ. По договоренности, компания весь этот и следующий год должна вести работы по борьбе с подземными пожарами, построить пульпопровод, укрепить борта разреза. Николай Джемилев сообщил, что уже локализовано 240 тысяч квадратных метров выявленных зон самовозгораний. Осталось локализовать пожары на площади ещё в 30 тыс. кв. метров. На территории разреза и в поселке рядом с ним непрерывно ведется мониторинг состояния окружающей среды. К этому привлечены сразу четыре лаборатории.



Коркинский угольный разрез является крупнейшей в Европе угольной выработкой открытого типа. Его ликвидация предусматривает засыпку закладочным материалом, произведенным на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Эти работы должны существенно улучшить экологическую обстановку в Челябинске, окончательно ликвидировав подземные пожары в карьере.



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