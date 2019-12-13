Госдума рассмотрит введение звания «Город трудовой доблести»

16:28 | 16.12.2019

Совет Государственной Думы Российской Федерации 16 декабря рассмотрит закон о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



По словам парламентария, учреждение такого звания в преддверии 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне необходимо. «Фронт и тыл ковали победу вместе. Но звание «Город воинской славы» есть, а трудовые подвиги целых городов на государственном уровне не отмечены. Несправедливо», - прокомментировал он. Также народный избранник заявил, что в случае принятия такого законопроекта Челябинск должен войти в число городов, которые будут удостоены этого высокого звания.



В годы Великой Отечественной южноуральская земля стала надежным тылом, готовившим победу над врагом. В Челябинск были эвакуированы несколько наркоматов, целый ряд промышленных предприятий и культурных учреждений. Именно во время войны город заслужил наименование Танкоград - за четыре военных года Челябинск дал фронту около 18 тысяч танков. Более ста тысяч жителей области были удостоены наград за свой ударный труд в те годы.

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