Челябинск: новости дня
15:26 | 11.12.2019
Фото предоставлено организаторами
Челябинских предпринимателей соберут на праздничном балу
О целом ряде задумок, которые будут осуществлены во время бала, рассказали его организаторы – представители Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». По их словам, всех с самого начала ждет погружение в бально-театральную атмосферу. Участникам будет предложен ряд развлечений. Во время бала пройдет спектакль по теме, близкой для предпринимателей. На сцене покажут то, как влияет самомнение человека на его бизнес, как это может повлиять на отношения с окружающими людьми. Все это должно быть узнаваемым и близким для всех собравшихся. Изюминкой постановки станет исполнитель главной роли - это успешный предприниматель и миллионер Владимир Маринович. Он специально приедет в Челябинск для участия в празднике.
Один из представителей городского бизнес-сообщества, собственник группы компаний «Полина» Артем Алексеев рассказал о том, почему предпринимателям важно посещать подобные мероприятия. Он заявил: «Бал позволит выйти из рутины, даст возможность наладить личный контакт. Общение лицом к лицу и создание живой коммуникации этому очень способствуют. В итоге появляется доверие». Сам он регулярно посещает крупные проекты, осуществляемые Фондом, и это положительно влияет на его бизнес.
Бал состоится 16 декабря, его начало в 17.00. Место его проведения – Международный торговый центр. Участие для всех желающих бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте бизнесбал.рф. Заявки уже подали 800 человек.
Работа Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
© «Вечерние ведомости»
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