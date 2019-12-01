Челябинск: новости дня
16:00 | 10.12.2019
Суд оштрафовал челябинца за пост в соцсети
Сам Сергей Белогорохов, являющийся активистом общественного движения «Стоп ГОК», считает наказание несправедливым. Он заявляет, что всего лишь сделал репост этой новости. По его утверждению, на заседание не был допущен его защитник. Судья зачитал дело и признал его виновным без каких-либо объяснений. Поэтому решение суда он будет опротестовывать в вышестоящих инстанциях. Сам активист настроен решительно и готов дойти вплоть до Европейского суда по правам человека, чтобы обжаловать вынесенный приговор.
В посте Белогорохова было выложено видео с ямами в асфальте, появившихся в июле 2019 года. При этом утверждалось, что провалы образовались вследствие взрывных работ, проводившихся неподалеку, в Коркинском угольном карьере.
© «Вечерние ведомости»
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