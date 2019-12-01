Челябинск: новости дня
12:59 | 10.12.2019
В челябинском ресторане провели экоаудит
Сначала проверку прошла одноразовая посуда, ее используют большинство ресторанов быстрого питания. Три вида стаканчиков, ложка с вилкой, алюминиевая баночка из-под газировки, упаковка для картофеля фри и салата, а также салфетки, зубочистки и трубочки. Экоактивист Дмитрий Закарлюкин разложил на несколько категорий, каждая из которых может быть переработана и пойти на создание новых полезных вещей.
Фирменные черные перчатки Black Star предлагают едва ли не в каждой бургерной. Этот атрибут обеспечивает гостю гигиену и комфорт в употреблении сочного фастфуда. Экоактивисты считают нитриловые изделия важнейшей экологической проблемой. Американские рестораторы выбрали путь утилизации отходов из нитрила, челябинцы озадачились технологией их переработки. Дмитрий Закарлюкин связался с американской компанией, которая утилизирует этот материал, и создал уникальный способ его переработки. Он намерен создавать из нитрила гранулы, пригодные для изготовления огромного спектра изделий.
Самыми проблемными оказались не перчатки, а одноразовые стаканчики для горячих напитков. Переработке картонной посуды мешает тонкий полимерный слой, которым их покрывают изнутри, чтобы стаканы не деформировались и сохраняли тепло. Однако эту посуду решили утилизировать путем сжигания в специальных инсинерационных машинах с контролем вредных выбросов в атмосферу.
Экоаудит провели на кухне и в бытовых помещениях ресторана. Специалисты пришли к выводу, что в заведении возможно внедрить систему разумного потребления, отдавая львиную долю мусора на переработку, а оставшуюся часть – на экологичную утилизацию.
- В течение месяца мы установим несколько контейнеров для раздельного сбора мусора, обучим персонал правильно разделять отходы. А в зале для гостей появится специальный контейнер, куда они смогут положить использованные черные перчатки. К тому же, уже проведены переговоры с поставщиками, и неперерабатываемая упаковка для порционных сахара и соли будет заменена на соответствующую экостандартам, - рассказал управляющий заведением Алексей Сартаков.
© «Вечерние ведомости»
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