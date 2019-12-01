Челябинский депутат провел награждение в День Героев Отечества

18:58 | 9.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Вместе с празднованием Дня Героев Отечества в Челябинской области прошли торжества, посвященные 25-летнему юбилею с момента начала боевых действий на Северном Кавказе. На торжественном собрании, которое проходило в Увельском районе, депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко вручил юбилейные медали ветеранам войны в Чечне.



Народный избранник при вручении медалей, имеющих надпись «В память 25-летия начала военной операции в Чеченской республике», произнес поздравительную речь. Он сказал: «Подвиги совершаются не ради медалей, не ради орденов. Наши земляки делали так, как велела их совесть, память предков, воспитание родителей. В этой неразрывной связи поколений – непобедимость каждого героя».



День Героев Отечества празднуется 9 декабря. Во время этого праздника чествуют героев, награжденных высокими государственными наградами: званиями Герой Советского Союза и Герой России, орденами Славы и святого Георгия. Торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны.

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